В России появился опасный банковский троян: мошенники крадут деньги в самих банкоматах

Министерство внутренних дел России выпустило предупреждение о новой опасности в интернете, связанной с обновленной версией троянской программы NGate. Злоумышленники активно используют этот вредоносный софт, чтобы красть финансовую информацию у россиян, маскируя его под приложения государственных учреждений и крупных финансовых организаций.

Как работает мошенническая схема

Схема мошенничества начинается с телефонного звонка от афериста, который информирует жертву о возможности получения социальных выплат или других финансовых преимуществ. Затем потерпевшему предлагают перейти по ссылке для скачивания приложения, которое якобы предоставляет доступ к этим услугам.

Методы обмана и последствия

После установки приложения жертвам предлагается приложить банковскую карту к задней стороне своего смартфона и ввести ПИН-код, якобы для верификации или активации услуги. В этот момент происходит моментальное копирование данных карты, после чего мошенники незамедлительно приступают к снятию средств через банкоматы или онлайн-платежи.

Профилактика и рекомендации

Для защиты от подобных атак МВД рекомендует настороженно относиться к предложениям скачивания любых приложений, полученных от незнакомцев. Всегда следует проверять источник и устанавливать программное обеспечение исключительно из официальных и проверенных магазинов приложений. Также крайне важно никогда не делиться ПИН-кодом или любыми другими конфиденциальными данными в ответ на запросы, полученные по телефону или через интернет.

Заключение

Эта новая угроза подчеркивает важность бдительности в цифровую эру, когда мошенники быстро адаптируют свои методы для кражи личных и финансовых данных. Следование простым правилам кибергигиены может помочь минимизировать риски и защитить свои средства, пишет kazanfirst.ru.