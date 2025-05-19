В Казани начали восстановление фасада ЖК «Лазурные небеса» после атаки БПЛА

Власти Татарстана приступили к ремонту фасада жилого дома в комплексе «Лазурные небеса», повреждённого в результате атаки беспилотного летательного аппарата. Поручение о восстановлении здания дал глава республики Рустам Минниханов после обращений жильцов.

Специалисты уже обследовали дом и подготовили смету. Особую сложность вызывает доставка оригинальных фасадных материалов из-за их зарубежного происхождения. В пресс-службе Минниханова уточнили, что средства на ремонт выделены, но работы могут занять некоторое время.

Ранее, в декабре, от подобных атак пострадали также жилые комплексы «Манхеттен» и дом на улице Клары Цеткин в Казани.