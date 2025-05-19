Ученые: растительные белки снижают риск гипертонии

Долговременное исследование с участием около 2300 человек показало: регулярное употребление растительных белков, таких как бобы, орехи и чечевица, помогает снизить вероятность развития гипертонии. Увеличение ежедневного потребления растительного белка на 20 граммов связано с уменьшением риска повышенного артериального давления на 16%.

При этом белки животного происхождения не оказывали такого эффекта. Учёные подчёркивают важность выбора необработанных продуктов — натуральных бобовых, сои и орехов. В то время как переработанные растительные белки, например растительные аналоги мяса с добавками, могут ухудшать здоровье.

Простые продукты, как тофу, оказывают более благоприятное воздействие на давление и общее состояние организма, пишет Лента.ру