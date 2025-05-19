Прямые рейсы из Казани в Тегеран запустят с августа по октябрь 2025 года

С августа по октябрь 2025 года между Казанью и Тегераном начнут выполняться прямые авиарейсы. Полеты будут проходить два раза в неделю — по понедельникам и средам, время в пути составит около 3 часов 20 минут. Об этом сообщает РБК Татарстан.

Идея организации прямого сообщения между двумя городами обсуждалась ещё в 2023 году. Тогда глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников анонсировал старт рейсов с 28 марта на Международной выставке туризма.

В марте 2024 года Росавиация выдала разрешение татарстанской авиакомпании «ЮВТ Аэро» на полеты в Тегеран, но запуск рейсов тогда не состоялся.