Стало известно, кто из сельских жителей Татарстана может получать надбавку

Некоторым пенсионерам в Татарстане положена доплата за работу в сельском хозяйстве — она составляет 25% от фиксированной пенсии, а это 2 226,93 рубля в 2025 году. Об этом сообщает Дзен-канал «Татар-информ».

Кто может рассчитывать на надбавку?

Граждане, неработающие и живущие в деревне или селе.

Имеющие не менее 30 лет сельского трудового стажа.

При этом стаж должен быть получен в селе, а не в городе.

Даже если человек переехал в город, он сохраняет доплату, пока официально не трудоустроен. Однако те, кто заработал стаж в городе и потом переехал в село, на прибавку претендовать не могут.

В сельский стаж включается работа:

в организациях агропромышленного комплекса РФ;

на предприятиях СССР до 1 января 1992 года.

Всего в перечне — более 500 профессий. Среди них:

механизаторы,

агрономы,

ветеринары,

рыбоводы,

слесари по ремонту сельхозтехники и многие другие.

Чтобы оформить надбавку, необходимо подтвердить стаж и место проживания документально — через Пенсионный фонд.