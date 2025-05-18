Стало известно, кто из сельских жителей Татарстана может получать надбавку
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Некоторым пенсионерам в Татарстане положена доплата за работу в сельском хозяйстве — она составляет 25% от фиксированной пенсии, а это 2 226,93 рубля в 2025 году. Об этом сообщает Дзен-канал «Татар-информ».
Кто может рассчитывать на надбавку?
- Граждане, неработающие и живущие в деревне или селе.
- Имеющие не менее 30 лет сельского трудового стажа.
- При этом стаж должен быть получен в селе, а не в городе.
Даже если человек переехал в город, он сохраняет доплату, пока официально не трудоустроен. Однако те, кто заработал стаж в городе и потом переехал в село, на прибавку претендовать не могут.
В сельский стаж включается работа:
- в организациях агропромышленного комплекса РФ;
- на предприятиях СССР до 1 января 1992 года.
Всего в перечне — более 500 профессий. Среди них:
- механизаторы,
- агрономы,
- ветеринары,
- рыбоводы,
- слесари по ремонту сельхозтехники и многие другие.
Чтобы оформить надбавку, необходимо подтвердить стаж и место проживания документально — через Пенсионный фонд.
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