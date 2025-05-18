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· 16+ · Анастасия Шарова

Стало известно, кто из сельских жителей Татарстана может получать надбавку

Надбавку к пенсии в Татарстане могут получить ж...

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Некоторым пенсионерам в Татарстане положена доплата за работу в сельском хозяйстве — она составляет 25% от фиксированной пенсии, а это 2 226,93 рубля в 2025 году. Об этом сообщает Дзен-канал «Татар-информ».

Кто может рассчитывать на надбавку?

  • Граждане, неработающие и живущие в деревне или селе.
  • Имеющие не менее 30 лет сельского трудового стажа.
  • При этом стаж должен быть получен в селе, а не в городе.

Даже если человек переехал в город, он сохраняет доплату, пока официально не трудоустроен. Однако те, кто заработал стаж в городе и потом переехал в село, на прибавку претендовать не могут.

В сельский стаж включается работа:

  • в организациях агропромышленного комплекса РФ;
  • на предприятиях СССР до 1 января 1992 года.

Всего в перечне — более 500 профессий. Среди них:

  • механизаторы,
  • агрономы,
  • ветеринары,
  • рыбоводы,
  • слесари по ремонту сельхозтехники и многие другие.

Чтобы оформить надбавку, необходимо подтвердить стаж и место проживания документально — через Пенсионный фонд.

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