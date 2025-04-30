MEDINA FOOD — семейные кафе и доставка Халяль-блюд по Казани
Сеть кафе MEDINA FOOD ежедневно принимает более 1000 гостей и предлагает простую, вкусную и понятную еду на завтрак, обед и ужин.
Доставка организована по зонам — каждое кафе обслуживает только свой район, чтобы заказы приезжали быстро. В меню: пицца, суши, шашлыки, а также замороженные полуфабрикаты ручной лепки.
Что отличает MEDINA FOOD:
— халяль-качество всех блюд, контроль ингредиентов;
— игровые зоны для детей и спокойная обстановка для семейного отдыха;
— бонусы: при заказе завтрака — кофе в подарок;
— удобная доставка на каждый день и на выходные.
MEDINA FOOD — формат кафе, который одинаково удобен и для семейного отдыха, и для заказа еды домой.