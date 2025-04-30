«Окинава» — суши-бары, где оживает душа паназиатской кухни.



С 2008 года мы в Казани готовим для вас, вкладывая всё наше трудолюбие и креативность, чтобы создать не просто еду, а особую атмосферу тепла и уюта.



Мы первыми в Казани открыли службу доставки суши на дом или в офис и остаемся лидерами в этой сфере.

Выбирая доставку от «Окинавы», вы выбираете удобство, качество и заботу! Мы делаем вашу жизнь вкуснее каждый день!



Наши преимущества:

— Качество. Только свежие продукты от проверенных производителей.

— Большой выбор. Разнообразие роллов, суши, супов и пиццы на любой вкус.

— Демократичные цены. Вкусно — не значит дорого.

— Оперативная доставка. Мы заботимся, чтобы ваши заказы всегда приходили вовремя.