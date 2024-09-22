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«В России нет спутников слежения за Солнцем»: ученый-физик Сергей Богачев о том, выдержим ли мы к новые космические вызовы

В начале этой недели, 16 и 17 сентября, астрофи...

hse.ru

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В начале этой недели, 16 и 17 сентября, астрофизики предрекают серьезное испытание для метеочувствительных людей — "двухдневный апокалипсис" магнитных бурь. Исследования, проведенные специалистами лаборатории Солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ, показывают, что активность магнитных бурь достигнет уровня G3 и начнет стихать только к утру 18 сентября.

Эти бури принесут с собой новые волны полярных сияний, что, безусловно, является зрелищем для глаз, но и вызовом для метеочувствительных людей. В связи с этим событием, журналисты Samara Online 24 встретились с доктором физико-математических наук, руководителем лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, профессором РАН Сергеем Богачевым, чтобы узнать подробности и получить советы.

Взгляд в будущее: солнечная активность 2025 года

По словам профессора Богачева, 2025 год обещает быть пиком 25-го цикла солнечной активности, что может привести к увеличению количества корональных массовых выбросов и солнечных вспышек. Однако, несмотря на возможное увеличение активности, профессор уверяет, что нет причин готовиться к каким-либо катастрофическим событиям. Человечество успешно пережило предыдущие 24 цикла, и текущий цикл не является ни самым сильным, ни самым слабым.

Влияние на технологии и электросети

Солнечные бури способны генерировать электромагнитные импульсы, которые могут влиять на электросети и электронику. Профессор Богачев пояснил, что наша техника и электросети в большинстве своем способны выдерживать даже серьезные магнитные бури благодаря современным технологиям защиты. Кратковременные отключения возможны, но современные системы устроены так, чтобы минимизировать любые длительные перебои.

Потенциальный "Интернет-апокалипсис" и подготовка к нему

Спутники, особенно чувствительные к изменениям солнечной погоды, могут испытывать сбои в работе, что теоретически может привести к сбоям в интернет-сервисах, зависящих от спутниковой связи. Однако, как отметил Богачев, человечество еще не сталкивалось с супервспышками в эпоху интернета, поэтому точные последствия таких событий остаются предметом дискуссий среди ученых.

Влияние на климат и погода

Прямого влияния солнечной активности на погодные условия профессор не отмечает, указывая на то, что долгосрочное влияние Солнца на климат все еще изучается и плохо понимается. Наблюдения показывают, что существуют периоды исторической связи между низкой активностью Солнца и снижением температуры на Земле, но эти данные требуют дальнейшего анализа.

Пока что ученые продолжают изучать и мониторить солнечную активность, чтобы лучше понимать ее воздействие на нашу планету и технологии. Важно быть осведомленным и подготовленным к возможным изменениям, особенно если вы метеочувствительны или работаете в области, подверженной влиянию космической погоды.

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