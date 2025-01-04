В России идёт рост опасного гриппа: вызывает пневмонию за 24 часа

В России наблюдается нарастание случаев гриппа, в частности с преобладанием вируса A (H1N1), который может вызывать серьезные осложнения. Об этом сообщил Роспотребнадзор, как передает ТАСС.

«С увеличением числа острых респираторных инфекций, что типично для данного сезона, наблюдается возрастание случаев гриппа. Вирус A (H1N1) 2009 занимает лидирующие позиции. Он чаще других приводит к тяжелым формам заболевания и легочным осложнениям», — отметили в ведомстве.

Согласно данным Роспотребнадзора, грипп может прогрессировать всего за сутки до появления серьёзных последствий, наиболее распространенным из которых является пневмония, составляющая 65% всех осложнений. Пневмония также нередко заканчивается летальным исходом, добавили в пресс-службе.

В преддверии нового года, 31 декабря, ведомство напомнило о профилактических мерах. Специалисты рекомендуют регулярно мыть руки с мылом, использовать антисептики и не затягивать с обращением к врачу при первых симптомах, таких как кашель и высокая температура.

В декабре в России зарегистрировано увеличение случаев микоплазменной пневмонии, чаще всего страдают дети и люди с ослабленным иммунитетом.