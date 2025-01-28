В России хотят вложить вклады россиян в льготную ипотеку: кто может лишиться денег?

Вопрос о том, куда могут быть направлены банковские вклады россиян, активно обсуждается в обществе. Одной из возможных инициатив, по мнению экспертов, может стать использование средств граждан для поддержки льготной ипотеки.

С таким предложением выступила доцент Финансового университета при Правительстве РФ Ольга Игнатова, сообщает gazeta.ru.

Почему вклады могут быть направлены в ипотеку?

По словам Игнатовой, на счетах россиян сейчас аккумулировано более 50 триллионов рублей. Если граждане начнут массово снимать деньги или даже тратить только проценты, это создаст серьезную нагрузку на экономику, что приведет к резкому скачку инфляции. Для сравнения, доходная часть бюджета России на 2024 год составляет 35 триллионов рублей.

Перевод средств со вкладов в ипотеку, по мнению эксперта, позволит решить сразу несколько задач:

Снизить инфляционные риски. Деньги не попадут в потребительский оборот, а будут направлены на покупку жилья.

Поддержать строительную отрасль. В условиях сокращения программы льготной ипотеки и повышения ставок по кредитам это станет стимулом для девелоперов.

Сократить выплаты банками. Перевод средств в жилищные эскроу-счета освободит банки от необходимости выплачивать проценты по депозитам.

Аргументы против инициативы

Несмотря на возможные экономические преимущества, подобные предложения вызывают множество вопросов. Что делать людям, которые не планировали покупку жилья? А если вклады окажутся замороженными, как это отразится на доверии граждан к банковской системе?

Мнение других экспертов

Доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова отмечает, что доходность даже самых выгодных вкладов часто обесценивается инфляцией. В качестве альтернативных инвестиций она предлагает обратить внимание на драгоценные металлы, криптовалюту и недвижимость.

Риски для экономики

На данный момент Центробанк РФ не планирует снижать ключевую ставку, что делает вклады привлекательными для хранения средств. Однако возможное снижение ставки может подтолкнуть россиян к снятию денег и их расходованию на товары, что снова спровоцирует рост инфляции. В такой ситуации банки будут предлагать гражданам кредиты и кредитные карты.

Идея использования вкладов для поддержки ипотеки вызывает много дискуссий. С одной стороны, это может помочь стабилизировать экономику и поддержать строительный сектор, но с другой — ограничивает свободу распоряжения средствами. Для граждан важно заранее изучать альтернативные варианты вложений и следить за новостями, чтобы не оказаться в сложной финансовой ситуации.