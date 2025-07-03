Как объясняет аграрий рост цен на картошку в России, которая стоит как импортный фрукт

Картофель в России всегда ассоциировался с доступной и сытной пищей. Однако, в 2025 году, в России, несмотря на высокий урожай и наличие картошки в больших объемах, ее стоимость резко возросла.

Почему картофель, который выращен здесь, стоит дороже, чем бананы или цитрусовые?

Основная причина кроется в проблемах с системой сбыта. Россияне сталкиваются с перекупщиками, которые поднимают цену на овощи, делая их конечную стоимость значительно выше. Отечественные производители не всегда могут конкурировать с импортом, так как затраты на перевозки, дополнительные налоги и проблемы с качественными семенами создают барьер для массового производства.

Чтобы решить проблему, необходимо оптимизировать логистику внутри страны, упростить доступ малых фермеров к торговым сетям и обеспечить развитие прямых продаж с рынка.