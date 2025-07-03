Как объясняет аграрий рост цен на картошку в России, которая стоит как импортный фрукт
takprosto.cc
Картофель в России всегда ассоциировался с доступной и сытной пищей. Однако, в 2025 году, в России, несмотря на высокий урожай и наличие картошки в больших объемах, ее стоимость резко возросла.
Почему картофель, который выращен здесь, стоит дороже, чем бананы или цитрусовые?
Основная причина кроется в проблемах с системой сбыта. Россияне сталкиваются с перекупщиками, которые поднимают цену на овощи, делая их конечную стоимость значительно выше. Отечественные производители не всегда могут конкурировать с импортом, так как затраты на перевозки, дополнительные налоги и проблемы с качественными семенами создают барьер для массового производства.
Чтобы решить проблему, необходимо оптимизировать логистику внутри страны, упростить доступ малых фермеров к торговым сетям и обеспечить развитие прямых продаж с рынка.
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