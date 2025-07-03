Искусственный интеллект «читает мысли» и анализирует человеческие выборы

Учёные из Helmholtz Munich разработали модель искусственного интеллекта Centaur AI, способную с удивительной точностью предсказывать человеческие решения. Эта модель была обучена на 10,6 миллионах выборов, полученных в ходе 160 психологических экспериментов с участием более 60 тысяч человек. Centaur AI использует данные проекта Psych-101, которые доступны на платформе Hugging Face и включают транскрипции на естественном языке, что помогает модели анализировать решения людей в разных ситуациях.

Особенность Centaur заключается в его способности предсказывать решения в новых, незнакомых сценариях. Используя модель Llama 3.1 70B и метод QLoRA, Centaur демонстрирует отличные результаты, значительно превосходя традиционные психоаналитические модели, которые ограничены стандартными знаниями. Помимо предсказания решений, модель также может оценить время реакции, что соответствует закону Хика.

Анализ 4 миллионов случаев показал, что Centaur объясняет 58% дисперсии, что существенно выше результатов других моделей (Llama: 40%, традиционные модели: 38%). Это говорит о глубоком понимании процессов принятия решений человеком. Доктор Марсель Бинц отмечает, что Centaur представляет собой «виртуальную лабораторию», которая моделирует человеческое поведение в разных сценариях. Прогнозы модели совпадают с нейронной активностью, что открывает новые горизонты для исследования психических заболеваний, таких как депрессия и тревожность.

Проект Psych-201, целью которого является сбор 100 миллионов решений, может еще больше повысить точность модели и расширить её применения в клинической практике.



Источник: rutab.net