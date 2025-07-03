Не у нас
· 16+ · Анастасия Котенкова

Туристы активнее выбирают курорты Абхазии

Названа причина резко возросшего интереса к кур...

Подписаться на Дзен.канал

Сухумский аэропорт возобновил регулярные рейсы из Москвы, что значительно облегчило доступ к курортам Абхазии. С мая 2025 года путь из столицы России до Сухума занимает менее четырех часов, что открыло новые туристические маршруты. Этот маршрут упрощает поездки в центральные районы республики, такие как Гудаута, Сухум и Новый Афон. Тем, кто собирается на отдых в Гагру, по-прежнему проще прилететь в Сочи и пересечь границу на машине.

Возросший интерес к курортам Абхазии уже заметен: в 2024 году республику посетили около 1,5 миллиона россиян, а если учитывать краткосрочные поездки и экскурсии, общее число туристов могло составить до 4-5 миллионов. После объявления об открытии аэропорта бронирования заметно увеличились — в апреле спрос вырос на 5%, а в мае — на 10%. Министр туризма Абхазии Теймураз Хишба отметил, что туристы стали предпочитать менее известные курорты, например, Гудауту и поселок Лдзаа, а бронирования в Пицунде увеличились на 50% по сравнению с предыдущим годом.

Источник: abnews.ru

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

РПЦ объясняет, зачем целуют руку батюшки и иконы

Интересное в Казани

день назад

«А ведь мог купить тогда…»: как не упустить выгодный участок под Казанью

могут ли клопы кусать одного человека а другого нет

Не у нас

день назад

РПЦ объяснила, когда молиться на коленях недопустимо

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Авиастроительный vs Приволжский: показываем, где в Казани лучше покупать жильё

стоимость монолитных работ в Нижнем Новгороде

Не у нас

день назад

Палеогенетики расшифровали геном древнего египтянина

Не у нас

день назад

Священники объясняют, когда Господь забирает человека к себе

Новости Татарстана

3 часа назад

В Татарстане продолжают регистрировать границы территориальных зон

Не у нас

13 часов назад

Российские туристы массово отказываются от поездок в Азербайджан

Новости Татарстана

день назад

Пенсионеры Татарстана получают удвоенную выплату после 80 лет
Новости Казани
8 часов назад

Более 250 жителей под Казанью остались без газа

В поселке Новая Константиновка под Казанью боле...

Не у нас

10 минут назад

Роспотребнадзор выявил опасные бактерии в колбасах и сосисках

Интересное в Казани

день назад

«Увековечить не факт смерти, а суть жизни»: кому доверяют создание мемориальных комплексов в Казани

Не у нас

15 минут назад

Туристы активнее выбирают курорты Абхазии

Не у нас

20 минут назад

Пророчество Иова предсказывает возвращение монархии в России
​​​​​​​Из Татарстана за 10 дней выдворили 50 не...
Новости Татарстана
день назад

​​​​​​​Из Татарстана за 10 дней выдворили 50 нелегальных мигрантов

Не у нас

25 минут назад

Искусственный интеллект «читает мысли» и анализирует человеческие выборы

Не у нас

30 минут назад

Священники рассказали, о чем не стоит говорить на исповеди

Не у нас

55 минут назад

Компания Archer Aviation начала испытания аэротакси в ОАЭ
Контракт как билет в будущее: как устроена сист...
Интересное в Казани
6 дней назад

Контракт как билет в будущее: как устроена система поддержки контрактников в Татарстане