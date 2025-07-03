Туристы активнее выбирают курорты Абхазии

Сухумский аэропорт возобновил регулярные рейсы из Москвы, что значительно облегчило доступ к курортам Абхазии. С мая 2025 года путь из столицы России до Сухума занимает менее четырех часов, что открыло новые туристические маршруты. Этот маршрут упрощает поездки в центральные районы республики, такие как Гудаута, Сухум и Новый Афон. Тем, кто собирается на отдых в Гагру, по-прежнему проще прилететь в Сочи и пересечь границу на машине.

Возросший интерес к курортам Абхазии уже заметен: в 2024 году республику посетили около 1,5 миллиона россиян, а если учитывать краткосрочные поездки и экскурсии, общее число туристов могло составить до 4-5 миллионов. После объявления об открытии аэропорта бронирования заметно увеличились — в апреле спрос вырос на 5%, а в мае — на 10%. Министр туризма Абхазии Теймураз Хишба отметил, что туристы стали предпочитать менее известные курорты, например, Гудауту и поселок Лдзаа, а бронирования в Пицунде увеличились на 50% по сравнению с предыдущим годом.

Источник: abnews.ru