Что изменится в пенсиях с августа 2025 года: перерасчет и новый размер выплат для россиян

Как изменятся пенсии для работающих пенсионеров с 1 августа 2025 года?

С 1 августа 2025 года в России будет осуществлён перерасчёт страховых пенсий для работающих пенсионеров. Это поможет повысить их материальное благосостояние, учитывая страховые взносы, сделанные работодателем за прошедший год.

Что ждёт пенсионеров?

Процесс перерасчёта будет проведён автоматически, и пенсионерам не нужно будет подавать дополнительные заявления. Основным критерием для перерасчёта станут страховые взносы и дополнительный стаж работы, который влияют на размер будущей пенсии.

Сколько прибавят?

Максимальная прибавка составит 437 рублей в месяц. Чем больше пенсионных баллов пенсионер накопит за год работы, тем больше будет его прибавка.

Как это повлияет на пенсионеров?

Эти изменения помогут компенсировать рост цен и улучшить финансовое положение граждан. Также перерасчёт является стимулом для тех, кто продолжает работать в пенсионном возрасте, так как это напрямую влияет на размер пенсии.