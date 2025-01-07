В России будет опасный банковский троян: мошенники крадут деньги прямо в банкоматах

Мошенники активно используют обновленную версию вредоносной программы NGate. Министерство внутренних дел России сообщило о новом способе обмана, связанном с этим трояном. Преступники вынуждают граждан загружать вредоносное приложение, выдавая его за сервисы государственных услуг, Центрального банка или крупных финансовых организаций, сообщает ТАСС.

Согласно данным управления по противодействию киберпреступности МВД, схема начинается с телефонного звонка, в ходе которого злоумышленник предлагает оформить социальные выплаты или получить иную финансовую помощь. Для этого жертве отправляют ссылку на якобы официальное приложение.

После установки программа требует приложить банковскую карту к задней части смартфона и ввести ПИН-код. В этот момент данные карты попадают в руки мошенников, которые сразу же снимают деньги через банкомат, пока жертва держит карту у телефона.