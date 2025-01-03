В России активно распространяется опасный грипп: вызывает пневмонию за 24 часа
culture.ru
Роспотребнадзор предупреждает о росте активности вируса гриппа A (H1N1) в России, который особенно активен в этом сезоне.
Этот штамм известен своей способностью вызывать тяжелые осложнения, включая пневмонию, что увеличивает риск летальных исходов.
Усиление вирусной активности
С началом холодного сезона в России отмечается значительный рост случаев острых респираторных вирусных инфекций, среди которых преобладает грипп A (H1N1). Этот вирус, впервые обнаруженный в 2009 году, часто приводит к тяжелым легочным осложнениям.
По данным Роспотребнадзора, до 65% всех осложнений гриппа приходится на пневмонию, что делает этот штамм особенно опасным.
Меры профилактики
В преддверии нового года ведомство напоминает о важности соблюдения мер профилактики. Рекомендуется частое мытье рук, использование антисептиков, особенно после посещения общественных мест. Регулярная дезинфекция поверхностей, включая мобильные телефоны, также важна для предотвращения распространения вируса.
Важность своевременного обращения к врачу
Специалисты подчеркивают, что при появлении первых симптомов гриппа или ОРВИ, таких как кашель, насморк, повышенная температура или ломота в теле, необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью. Ранняя диагностика и начало лечения могут предотвратить развитие серьезных осложнений.
Дополнительные риски
Кроме угрозы от гриппа A (H1N1), в России также зафиксирован рост случаев микоплазменной пневмонии, особенно среди детей и людей с ослабленным иммунитетом. Это усиливает необходимость в принятии комплексных мер профилактики для укрепления общественного здоровья.
Рост случаев заражения гриппом A (H1N1) требует особого внимания и ответственности как от медицинских учреждений, так и от каждого гражданина. Соблюдение рекомендованных мер предосторожности и своевременное обращение за медицинской помощью помогут минимизировать последствия этой волны гриппа, сообщает rbc-ru.
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