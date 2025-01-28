В РФ начали массово аннулировать регистрацию машин в ГИБДД: кто «попадет»

Владельцы автомобилей, ввезённых в Россию через параллельный импорт, столкнулись с масштабным аннулированием регистрации.

Федеральная таможенная служба (ФТС) начала рассылать уведомления с требованием доплатить таможенные сборы, что стало неожиданностью для тысяч автовладельцев.

Суть проблемы

ФТС выявила многочисленные случаи, когда стоимость автомобилей в инвойсах была намеренно занижена. Эти документы, являющиеся основой для расчёта таможенных пошлин и НДС, использовались для снижения расходов. Теперь владельцам автомобилей приходится компенсировать недостающие суммы, которые составляют от 300 до 400 тысяч рублей.

По словам автокриминалиста Максима Шелкова, проблема приобрела массовый характер. «Затронуты тысячи автовладельцев, особенно те, кто доверял брокерам или сторонним компаниям для оформления документов. Те, кто самостоятельно контролировал весь процесс, попадают в эту ситуацию реже», — пояснил он в autonews.

Как проходят проверки?

ФТС имеет право проводить проверки автомобилей в течение трёх лет после их ввоза. В результате уведомления о задолженности получают как владельцы машин, уже зарегистрированных в России, так и покупатели автомобилей, которые ещё находятся в автосалонах.

Если владелец не оплачивает задолженность, его электронный паспорт транспортного средства (ЭПТС) аннулируется. Это автоматически делает регистрацию автомобиля недействительной, и транспортное средство становится бесполезным.

Кто виноват?

Большинство нарушений связано с действиями недобросовестных брокеров, которые предоставляли поддельные инвойсы в таможенные органы. Покупатели, как правило, не знают о таких махинациях, так как доступ к архивам ФТС отсутствует. «Конечные владельцы машин, заплатившие полную рыночную стоимость, вынуждены сталкиваться с последствиями чужих ошибок или мошеннических действий», — подчеркнул Шелков.

Что делать владельцам автомобилей?

Эксперты рекомендуют:

Тщательно проверять документы при покупке автомобилей, особенно ввезённых через параллельный импорт.

Избегать работы с сомнительными брокерами и консультантами, предлагающими «экономию».

Учесть, что даже уже зарегистрированные автомобили могут быть подвергнуты проверке.

Массовое аннулирование регистрации стало серьёзным сигналом для автовладельцев и потенциальных покупателей: важно не только экономить, но и обеспечивать полное соответствие законодательству.