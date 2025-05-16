Мужчина утром застрял между стен дома на Абсалямова

Местные жители рассказали, что около семи часов утра услышали крики о помощи. Звуки исходили из туалета пожилой женщины, которая сильно испугалась происходящего. По предварительной информации, человек оказался зажатым в дымоходе. Он сообщил, что находится между вторым и третьим подъездом, его что-то придавило, и он с трудом дышит. На место прибыли все необходимые службы. Примерно полтора часа назад голос стих, пишет Mash Iptash.

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