Где отметить день рождения?
Лучшие места и сервисы для идеального праздника
День рождения — особенный повод, который хочется провести так, чтобы запомнился надолго. Но как выбрать идеальное место, заказать угощения, придумать развлекательную программу и не утонуть в организации?

Мы собрали компании, которые помогут сделать ваш праздник по-настоящему ярким и незабываемым. Хотите арендовать стильный ресторан, устроить детский праздник с аниматорами или заказать шоу-программу для взрослых? В этом проекте — все, что нужно, чтобы день рождения прошел идеально.
SdelayKrasivo — пространство для камерных праздников до 8 человек
Мы создаем атмосферу тепла и уюта, обеспечивая вас всем необходимым для незабываемого вечера с друзьями или близкими.

Что вас ждет у нас:
  • Уютная обстановка кухни-гостиной для комфортного общения и отдыха.
  • Полный комплект для эстетичной сервировки стола — красивые свечи, посуда и стильный интерьер создадут атмосферу для любого события.
  • Мастер-классы — если хотите добавить что-то необычное, мы организуем для вас увлекательные мастер-классы.
  • Закрытые кинопоказы для самых уютных вечеров.
  • Услуги фотографа и видеографа — мы предоставляем всех специалистов для того, чтобы ваши моменты стали вечными.
  • Рекомендуем качественный кейтеринг, чтобы не тратить время на поиски.

SdelayKrasivo — это место для особенных событий, которые остаются в памяти надолго.
Казань, улица Аделя Кутуя,
дом 110Д, корпус 3, 1 этаж
Quiz Time — игра, которая объединяет!
Если вы хотите, чтобы ваше мероприятие запомнилось надолго — выбирайте Quiz Time! Это мультимедийная командная игра, которая моментально вовлекает всех гостей: независимо от возраста, пола или статуса. Quiz Time идеально подходит для любого повода — от дня рождения до корпоративного тимбилдинга. Мы органично вписываемся в формат банкета, фуршета или деловой встречи.

Почему выбирают нас:
  • Уникальный формат: ни одной бумажки — всё на экране!
  • Инновационное беспроводное оборудование
  • Результаты после каждого вопроса — сразу на экране!
  • Аркадные игры в процессе — скачки, рулетка, «камень-ножницы-бумага» и не только.
  • Санкции и антисанкции: в игре есть азарт, юмор и неожиданные повороты.
  • Кастомизация: спецраунды про именинника, коллег, семью или вашу компанию — создаем уникальный контент именно под вас!

Полный цикл организации:
  • Ведущий, администратор, техспециалист — всё включено!
  • Игра от 30 минут до 2 часов
  • Проведение в любом месте и в любое время
  • Помощь с площадкой и техническим оснащением
  • Личный менеджер 24/7
  • Любая форма оплаты

Quiz Time — это не просто игра, это эмоции, энергия и командный дух. Мы знаем, как сделать ваше мероприятие незабываемым!
8 (987) 215-00-54
Lew Art — мастер-классы для вдохновения и творчества на вашем празднике
Приглашаем вас в студию творчества Lew Art, где каждый, будь то ребёнок или взрослый, сможет раскрыть свой потенциал и создать что-то уникальное. Наши мастер-классы — это не просто досуг, это возможность погрузиться в атмосферу творчества и самовыражения. Мы уверены, что каждый найдёт здесь что-то для себя и уйдёт с новыми знаниями и вдохновением.

На наших мастер-классах вы сможете:
  • Освоить эпоксидную смолу — трендовый материал для создания уникальных изделий
  • Открыть для себя мир самовыражения через роспись одежды
  • Изучить акриловую живопись и работу с поталью, создавая собственные произведения искусства

Наши творческие мастер-классы проводятся в индивидуальном формате, что гарантирует персональный подход и комфорт каждого гостя. Мы проводим занятия для людей от 3 до 90 лет и обучаем не только творческим техникам, но и предоставляем теоретические знания, которые можно применить в повседневной жизни.

Акция для именинников:
-10% на общую стоимость мастер-класса для празднования дня рождения
-2 часа аренды студии для фуршета/поздравлений в подарок

Lew Art — это идеальное место для вашего дня рождения или любого другого праздника, где творчество и веселье соединяются с комфортом и безопасностью.
​Казань, улица Галимджана Баруди, 16
MazaPark Казань — мир развлечений для всей семьи

MazaPark — это парк аттракционов и развлечений, открытый в 2022 году, который объединяет более 30 уникальных развлечений на одном пространстве. В MazaPark действует система единого билета для всех аттракционов, что делает его посещение максимально удобным для всей семьи.

Что вас ждёт:
  • Аттракционы и игры для детей и взрослых
  • Боулинг, пул, VR-зоны и Q-Zar
  • Пространство на 2 этажа и 10 000 м²
  • Кафе и бары для отдыха

MazaPark — это место, где каждый найдёт развлечение по душе, и скучать не придётся!
ул. Мазита Гафури, 46
Центр ремёсел «Абый&Сабый" — творческое пространство для детей и взрослых
«Абый&Сабый" — уникальное место в Казанском Кремле, где дети от 7 лет и взрослые могут освоить старинные и современные ремёсла. Здесь каждый найдет занятие по душе!

Почему сюда стоит прийти:
— Более 50 мастер-классов по ремёслам:
— Кожевенному
— Столярному
— Ковровой вышивке
— Литью из металла
— И другим

— Интерактивное погружение в азы ремёсла и создание за 1−1,5 часа полезных вещей, которые можно использовать в быту или подарить
— Различные форматы: индивидуально, в мини-группах и больших до 45 человек

Особые программы:
— Мастер-классы и праздники для школьных классов и туристических групп
— Творческие дни рождения с интерактивами и подарками
— Городские лагерные смены с погружением в творчество

Творите с удовольствием, выбирайте активность по душе и вдохновляйтесь на новые достижения!
ул. Шейнкмана, 5, подъезд 2, 1 этаж
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