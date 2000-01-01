Lew Art — мастер-классы для вдохновения и творчества на вашем празднике
Приглашаем вас в студию творчества Lew Art, где каждый, будь то ребёнок или взрослый, сможет раскрыть свой потенциал и создать что-то уникальное. Наши мастер-классы — это не просто досуг, это возможность погрузиться в атмосферу творчества и самовыражения. Мы уверены, что каждый найдёт здесь что-то для себя и уйдёт с новыми знаниями и вдохновением.На наших мастер-классах вы сможете:
- Освоить эпоксидную смолу — трендовый материал для создания уникальных изделий
- Открыть для себя мир самовыражения через роспись одежды
- Изучить акриловую живопись и работу с поталью, создавая собственные произведения искусства
Наши творческие мастер-классы проводятся в индивидуальном формате, что гарантирует персональный подход и комфорт каждого гостя. Мы проводим занятия для людей от 3 до 90 лет и обучаем не только творческим техникам, но и предоставляем теоретические знания, которые можно применить в повседневной жизни.Акция для именинников:
-10% на общую стоимость мастер-класса для празднования дня рождения
-2 часа аренды студии для фуршета/поздравлений в подарок
Lew Art — это идеальное место для вашего дня рождения или любого другого праздника, где творчество и веселье соединяются с комфортом и безопасностью.