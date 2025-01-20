В марте сыплю горсть под кусты клубники: летом собираю урожай сладких сочных ягод

В марте, когда природа пробуждается от зимнего сна, самое время позаботиться о будущем урожае клубники. Одним из эффективных способов обеспечить сладость и сочность ягод является правильная подкормка растений.

Ранней весной рекомендуется внести под каждый куст клубники горсть древесной золы. Древесная зола богата калием, который способствует улучшению вкусовых качеств ягод и повышает их сахаристость. Кроме того, зола содержит фосфор и кальций, необходимые для здорового роста растений. Такое удобрение не только улучшает вкус плодов, но и укрепляет иммунитет растений, делая их более устойчивыми к болезням.

Как правильно внести золу:

Равномерно рассыпьте горсть древесной золы вокруг каждого куста клубники.

Осторожно заделайте золу в почву, стараясь не повредить корни растения.

После внесения удобрения обильно полейте растения для лучшего усвоения питательных веществ.

Помимо древесной золы, в период цветения и плодоношения клубники рекомендуется проводить внекорневые подкормки раствором борной кислоты. Для этого 1 грамм борной кислоты растворяют в 1 литре тёплой воды и опрыскивают растения. Такая обработка способствует образованию завязей и повышает сахаристость ягод.

Регулярное применение этих простых и доступных удобрений в весенний период позволит вам насладиться обильным урожаем сладкой и сочной клубники летом.