В Казани предприниматель обвиняется в нарушении требований охраны труда

Следователи установили, что 10 сентября 2024 года в Казани во время строительства жилого дома произошёл смертельный инцидент. Обвиняемый, занимавшийся подрядными работами на объекте, поручил одному из рабочих разобрать деревянные строительные леса. При этом он не обеспечил сотрудника необходимыми средствами страховки, предусмотренными правилами охраны труда.

Во время выполнения задания рабочий сорвался с 13-го этажа и погиб на месте от полученных травм.

Материалы уголовного дела переданы в суд для дальнейшего рассмотрения.

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