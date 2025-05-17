«Черная смерть» дошла до 21 века: ученые обнаружили источник

Анализ останков, найденных в Северной Африке и относящихся к периоду около 3300 лет назад, показал, что бубонная чума в древности затронула не только Европу.

Ученые выявили следы бактерии Yersinia pestis в мумии, которая хранится в музее Турина. Это стало подтверждением того, что чума существовала задолго до хорошо известных эпидемий в Средние века. Кроме того, в древнеегипетских медицинских документах, возраст которых превышает 3,5 тысячи лет, описаны симптомы, схожие с этой болезнью — в частности, наличие гнойных опухолей.

Ранее считалось, что первые вспышки чумы произошли в Европе и Азии, и в качестве доказательства приводили останки возрастом около 5000 лет, найденные в Латвии. Однако новые исследования указывают на то, что болезнь могла распространяться и вдоль Нила. По мнению исследователей, переносчиками инфекции были крысы, которые перемещались вместе с торговыми кораблями.

Эти находки помогают лучше понять, как и где чума начала своё распространение, а также какое влияние она оказала на ранние общества, пишет Кулик.