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«Черная смерть» дошла до 21 века: ученые обнаружили источник

Ранее считалось, что первые вспышки чумы произо...

pixabay

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Анализ останков, найденных в Северной Африке и относящихся к периоду около 3300 лет назад, показал, что бубонная чума в древности затронула не только Европу.

Ученые выявили следы бактерии Yersinia pestis в мумии, которая хранится в музее Турина. Это стало подтверждением того, что чума существовала задолго до хорошо известных эпидемий в Средние века. Кроме того, в древнеегипетских медицинских документах, возраст которых превышает 3,5 тысячи лет, описаны симптомы, схожие с этой болезнью — в частности, наличие гнойных опухолей.

Ранее считалось, что первые вспышки чумы произошли в Европе и Азии, и в качестве доказательства приводили останки возрастом около 5000 лет, найденные в Латвии. Однако новые исследования указывают на то, что болезнь могла распространяться и вдоль Нила. По мнению исследователей, переносчиками инфекции были крысы, которые перемещались вместе с торговыми кораблями.

Эти находки помогают лучше понять, как и где чума начала своё распространение, а также какое влияние она оказала на ранние общества, пишет Кулик.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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