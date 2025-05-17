Ученые обнаружили скрытую способность музыки изменять память

Исследователи из Германии и США установили, что музыка может искажать эмоциональную окраску ранее нейтральных воспоминаний. Об этом говорится в статье, опубликованной в Cognitive, Affective, & Behavioral Neuroscience.

В рамках исследования участникам предлагалось запомнить 20 коротких рассказов, оформленных как личные воспоминания. Их прослушивание сопровождалось одним из трёх условий: весёлой (мажорной) мелодией, грустной (минорной) музыкой либо тишиной.

Пятнадцать историй были нейтральными в эмоциональном плане. Изменения в последующей интерпретации этих рассказов позволяли определить воздействие музыкального фона. Оставшиеся пять — с ярко выраженным эмоциональным контекстом — были включены в эксперимент, чтобы отвлечь внимание участников от настоящей цели исследования.

Выяснилось, что музыка действительно влияет на восприятие: участники, прослушавшие рассказы под аккомпанемент, чаще «дополняли» воспоминания эмоциональными деталями, соответствующими характеру мелодии. Весёлая музыка вызывала позитивные ассоциации, а грустная — придавала воспоминаниям мрачный оттенок.

Учёные сделали вывод, что музыка — это не просто фон, а активный элемент, способный изменять процессы памяти и формировать наше отношение к прошлым событиям, пишет Sibnet Новости.