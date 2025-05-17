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В церкви рассказали, сколько алкоголя можно выпить, не согрешив

В РПЦ подчёркивают, что даже Иисус Христос не о...

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Православная церковь не осуждает разумное употребление алкоголя, ссылаясь на Священное Писание, где вино упоминается как средство, способное приносить пользу.

В РПЦ подчёркивают, что даже Иисус Христос не отказывался от вина. Однако духовенство обращает внимание на важность сдержанности, напоминая слова Иоанна Златоуста, который отмечал, что вино может быть полезным, если человек не теряет меры.

По мнению священнослужителей, алкоголь сам по себе не является злом. Грех возникает тогда, когда человек не способен контролировать своё поведение. Пьянство разрушает личность, ослабляет волю и отдаляет от духовных ориентиров. Именно потеря самоконтроля и предание страстям, считают в церкви, и является настоящей опасностью, сообщает Новосвят со ссылкой на mkpenza.ru.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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