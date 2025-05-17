В Казани экстренно сел самолет из-за 72-летнего пассажира

Воздушное судно Airbus A321 авиакомпании Nordwind, следовавшее рейсом из Уфы в Санкт-Петербург, было вынуждено совершить незапланированную посадку в Казани из-за экстренной медицинской ситуации на борту.

Как сообщает KazanFirst, 72-летнему пассажиру стало плохо в полёте — у мужчины случилось обострение сердечной недостаточности. Экипаж, находясь в районе навигационной точки ОБЕКО над Уралом, сообщил о нештатной ситуации и запросил экстренную медицинскую помощь на земле.

Командир принял решение изменить маршрут и посадить самолёт в ближайшем аэропорту. По прибытии в Казань пострадавшего уже ждала реанимационная бригада.

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