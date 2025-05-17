Специалисты рассказали, как распознать прослушку в телефоне

Сотрудники в сфере информационной безопасности рассказали, как определить, что ваш смартфон мог попасть под наблюдение злоумышленников, пишет МедиаПоток со ссылкой на Кулик.

Чаще всего шпионские программы попадают на устройства через вредоносные ссылки, небезопасные сайты или приложения, скачанные не из официальных источников. Такие утилиты не только прослушивают разговоры, но и собирают конфиденциальную информацию: пароли, списки контактов и другие личные данные.

Среди основных признаков взлома — внезапный перегрев устройства, стремительное разряжение аккумулятора и неожиданные включения или выключения телефона. Иногда создается впечатление, что гаджет действует сам по себе.

Также насторожить должны шумы, потрескивания и странные звуки при телефонных разговорах, а также резкий рост интернет-трафика. Это может свидетельствовать о передаче данных на удалённые серверы — признак активности вредоносного ПО.

Эксперты рекомендуют не игнорировать эти сигналы и при первых подозрениях проверить устройство на наличие шпионского программного обеспечения.