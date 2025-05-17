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Отец в Челнах избил дочь отвёрткой и умер

Когда прибыли сотрудники экстренных служб, мужч...

Екатерина Елисеева

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В Челнах случилось ужасающее происшествие: 42-летний Руслан Ганеев напал на свою 16-летнюю дочь с отвёрткой, нанеся множественные удары по лицу и телу. После этого, решив, что девочка скончалась, он ушел из жизни. Школьница выжила и находится в реанимации в тяжёлом состоянии.

По информации SHOT, всё произошло после ссоры, вызванной недовольством отца её школьной успеваемостью и поведением. В разгар конфликта мужчина в гневе начал наносить дочери удары отвёрткой. Когда она упала и перестала подавать признаки жизни, он решил, что убил ее.

Ганеев позвонил своей бывшей жене, признался в случившемся и сообщил, что не справляется с собой. После разговора он упал из окна.

Когда прибыли сотрудники экстренных служб, мужчину нашли мёртвым под окнами дома. Девочку удалось спасти — она была экстренно госпитализирована с многочисленными колотыми ранами.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Известно, что Ганеев работал веб-разработчиком. В прошлом он имел судимости за кражу, изготовление и сбыт поддельных акцизов, а также за распространение фейковой информации о ВС РФ в 2022 году. На свободу он вышел весной 2023 года.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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