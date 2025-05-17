Ученые рассчитали возрастной предел человеческой жизни

Анализируя сотни тысяч медицинских данных, исследователи пришли к выводу: человеческий организм теряет способность к восстановлению примерно после 150 лет. Об этом говорится в публикации журнала Nature Communications.

Как отмечает МедиаПоток со ссылкой на Planet Today, достижение этого предела затрудняется множеством факторов: сидячий образ жизни, вредные привычки, стресс, плохая экология и несбалансированное питание серьёзно сокращают шансы дожить до максимального возраста.

На сегодняшний день старейшей из ныне живущих считается 116-летняя Мария Браньяс Морера. Абсолютный рекорд долголетия принадлежит француженке Жанне Луизе Кальман, прожившей 122 года.