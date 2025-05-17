После похищения мужчины на Габишева в Казани был введен план «Перехват»

На улице Габишева, по словам очевидцев, произошло нападение — несколько человек избили мужчину и насильно посадили его в автомобиль, после чего скрылись в неизвестном направлении.

Сообщается, что инцидент случился недалеко от торгового центра "Лента". Мужчину затолкали в белый внедорожник марки Haval с питерскими номерами. После этого машина направилась в сторону улицы Завойского. Ночью полиция объявили о плане "Перехват", пишет Mash Iptash.

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