В Краснодарском крае массово погибают дельфины: разлив нефтепродуктов привел к ужасной катастрофе

Декабрь 2024 года ознаменовался трагическим событием: массовой гибелью азовских дельфинов в Черном море, предположительно, вследствие разлива мазута после крушения танкеров.

Трагедия, произошедшая недалеко от Анапы, вызвала глубокую обеспокоенность экологов и общественности.

Десятки погибших дельфинов: детали трагедии:

По предварительным данным, крушение двух танкеров, перевозивших нефтепродукты, привело к утечке мазута, который впоследствии вызвал массовую гибель редких азовских дельфинов.

- Восемь погибших дельфинов были найдены в районе Анапы.

- Научно-экологический центр «Дельфа» зафиксировал 10 случаев гибели азовских дельфинов с момента аварии.

Азовка — исчезающий вид Черного моря:

Азовский дельфин, или черноморская морская свинья, — редкий подвид китообразных, находящийся под угрозой исчезновения. Он обитает в прибрежных водах Черного моря и мигрирует в Азовское и Мраморное.

Причины экологической катастрофы:

15 декабря сильный шторм спровоцировал крушение двух танкеров, один из которых сел на мель в Керченском проливе, другой — вблизи порта Тамань. Это привело к разливу мазута, загрязнение которого затронуло прибрежные районы Краснодарского края.

Ущерб экосистеме: угроза исчезновения вида:

Массовая гибель азовских дельфинов, — редкое явление, наносящее непоправимый ущерб популяции этого исчезающего вида. Каждый погибший дельфин — это серьезный удар по хрупкой экосистеме Черного моря.

Меры по ликвидации последствий:

Губернатор Краснодарского края поручил проведение масштабных работ по очистке побережья от мазута. Специалисты и волонтеры работают над устранением нефтяных пятен, используя специальные технологии. Ожидается, что работы займут около месяца.

Гибель дельфинов подчеркивает необходимость усиления мер по защите морских обитателей и предотвращению подобных катастроф в будущем. Научные организации отслеживают ситуацию, чтобы получить полную картину масштабов происшествия. Этот трагический инцидент должен стать серьезным сигналом к усилению мер по охране морских экосистем.