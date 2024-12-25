Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

В Краснодарском крае массово погибают дельфины: разлив нефтепродуктов привел к ужасной катастрофе

Декабрь 2024 года ознаменовался трагическим соб...

dzen.ru

Подписаться в Telegram

Декабрь 2024 года ознаменовался трагическим событием: массовой гибелью азовских дельфинов в Черном море, предположительно, вследствие разлива мазута после крушения танкеров.

Трагедия, произошедшая недалеко от Анапы, вызвала глубокую обеспокоенность экологов и общественности.

Десятки погибших дельфинов: детали трагедии:

По предварительным данным, крушение двух танкеров, перевозивших нефтепродукты, привело к утечке мазута, который впоследствии вызвал массовую гибель редких азовских дельфинов.

- Восемь погибших дельфинов были найдены в районе Анапы.

- Научно-экологический центр «Дельфа» зафиксировал 10 случаев гибели азовских дельфинов с момента аварии.

Азовка — исчезающий вид Черного моря:

Азовский дельфин, или черноморская морская свинья, — редкий подвид китообразных, находящийся под угрозой исчезновения. Он обитает в прибрежных водах Черного моря и мигрирует в Азовское и Мраморное.

Причины экологической катастрофы:

15 декабря сильный шторм спровоцировал крушение двух танкеров, один из которых сел на мель в Керченском проливе, другой — вблизи порта Тамань. Это привело к разливу мазута, загрязнение которого затронуло прибрежные районы Краснодарского края.

Ущерб экосистеме: угроза исчезновения вида:

Массовая гибель азовских дельфинов, — редкое явление, наносящее непоправимый ущерб популяции этого исчезающего вида. Каждый погибший дельфин — это серьезный удар по хрупкой экосистеме Черного моря.

Меры по ликвидации последствий:

Губернатор Краснодарского края поручил проведение масштабных работ по очистке побережья от мазута. Специалисты и волонтеры работают над устранением нефтяных пятен, используя специальные технологии. Ожидается, что работы займут около месяца.

Гибель дельфинов подчеркивает необходимость усиления мер по защите морских обитателей и предотвращению подобных катастроф в будущем. Научные организации отслеживают ситуацию, чтобы получить полную картину масштабов происшествия. Этот трагический инцидент должен стать серьезным сигналом к усилению мер по охране морских экосистем.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Теплый Новый год: казанцев предупредили о температурных качелях

Новости России

день назад

В городе Менделеевске открылся офис ВТБ

вызов дезинсекторов от тараканов

Новости Татарстана

день назад

Жители ЖК «Лазурные небеса» выставили на продажу квартиры после атаки БПЛА

Новости России

3 дня назад

Школа беттинга: Ваш проводник в мир успешных ставок

замена микрофона в телефоне в Самаре

Новости Татарстана

день назад

Марат Зяббаров принял участие в акции «Ёлка желаний»

Новости Татарстана

день назад

Раис РТ предлагает решить проблему с демографией РТ при помощи ислама

Лонгриды

18 часов назад

Рост тарифов на ЖКХ в Татарстане: какие изменения затронут жителей с 1 июля 2025 года

Новости Татарстана

19 часов назад

За установку шумозащитных экранов фирме из Татарстана не выплатят 80 млн рублей

Новости Татарстана

день назад

Для строительства Вознесенского тракта выделять ещё 10 млрд рублей
Новости Казани
3 часа назад

Стоимость проезда в Казани планируют увеличить до 43 рублей

С наступлением нового года казанцам может грози...

Новости Татарстана

19 минут назад

В Челнах поймали вора телефонов из Нижнего Новгорода

Интересное в Казани

22 часа назад

“Одна лишняя вечеринка может обернуться запоем”: психиатр из Казани показала грань, где Новый год становится проблемой

Новости Казани

44 минуты назад

Аэропорт Казани снял все ограничения на работу

Новости Казани

час назад

В Казани создают проект второй линии метрополитена
В Татарстане 23 декабря ожидаются метель и мокр...
Новости Татарстана
2 дня назад

В Татарстане 23 декабря ожидаются метель и мокрый снег

Новости Казани

4 часа назад

Историческое здание больницы в Казани получит статус ОКН

Новости Казани

18 часов назад

Вечером Казань сковали 9-балльные пробки

Новости Казани

18 часов назад

На улице Парковой в Казани 64-летний водитель сбил пенсионера
Причина трети всех смертей в мире: врач из Каза...
Интересное в Казани
5 дней назад

Причина трети всех смертей в мире: врач из Казани объяснил, как избежать серьезной опасности