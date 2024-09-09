В Иране думают перенести столицу ближе к Персидскому заливу

Иранские власти анонсировали планы по переносу столицы из Тегерана к южным границам страны, ближе к побережью Персидского залива. Президент Ирана Масуд Пезешкиан подчеркнул, что текущее положение Тегерана уже не отвечает возрастающим экономическим требованиям страны.

В интервью агентству FarsNews Пезешкиан объяснил, что Тегеран столкнулся с серьезными логистическими и экономическими проблемами, которые сделали его дальнейшее положение как столицы непрактичным. «Проблема заключается в том, что транспортировка ресурсов из южных регионов в Тегеран, их переработка и последующий экспорт обратно на юг снижают конкурентоспособность нашей экономики», — сказал президент.

План переноса включает в себя перемещение всех государственных ведомств в новую столицу, а также предоставление возможности для переезда жителям Тегерана. Президент утверждает, что такие меры позволят оптимизировать государственное управление и улучшить экономическую эффективность.

Это не первая инициатива по переносу иранской столицы. Предыдущие попытки были предприняты в 2009 и 2013 годах, но до сих пор так и не были реализованы. Новое предложение подчеркивает серьезность намерений иранского правительства в решении насущных экономических вопросов и логистических проблем, с которыми сталкивается страна.

Перемещение столицы к южным границам, ближе к ключевым морским торговым путям, может значительно повысить экономическую активность и расширить экспортные возможности Ирана, предоставляя новые перспективы для развития и роста, пишет business-gazeta.