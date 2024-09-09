Новости России
· 16+ · Полина Модестова

В Иране думают перенести столицу ближе к Персидскому заливу

Иранские власти анонсировали планы по переносу ...

YouTube

Подписаться в Telegram

Иранские власти анонсировали планы по переносу столицы из Тегерана к южным границам страны, ближе к побережью Персидского залива. Президент Ирана Масуд Пезешкиан подчеркнул, что текущее положение Тегерана уже не отвечает возрастающим экономическим требованиям страны.

В интервью агентству FarsNews Пезешкиан объяснил, что Тегеран столкнулся с серьезными логистическими и экономическими проблемами, которые сделали его дальнейшее положение как столицы непрактичным. «Проблема заключается в том, что транспортировка ресурсов из южных регионов в Тегеран, их переработка и последующий экспорт обратно на юг снижают конкурентоспособность нашей экономики», — сказал президент.

План переноса включает в себя перемещение всех государственных ведомств в новую столицу, а также предоставление возможности для переезда жителям Тегерана. Президент утверждает, что такие меры позволят оптимизировать государственное управление и улучшить экономическую эффективность.

Это не первая инициатива по переносу иранской столицы. Предыдущие попытки были предприняты в 2009 и 2013 годах, но до сих пор так и не были реализованы. Новое предложение подчеркивает серьезность намерений иранского правительства в решении насущных экономических вопросов и логистических проблем, с которыми сталкивается страна.

Перемещение столицы к южным границам, ближе к ключевым морским торговым путям, может значительно повысить экономическую активность и расширить экспортные возможности Ирана, предоставляя новые перспективы для развития и роста, пишет business-gazeta.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Гид по скидкам Казани

15 часов назад

Эксперты поделились новыми секретами здорового образа жизни для современного человека

Гид по скидкам Казани

10 часов назад

Строим дом мечты: редакция отобрала ТОП материалы для строительства

тараканов уничтожение москва

Новости Казани

день назад

Смотровая площадка «Казан» вошла в топ - 10 самых романтичных мест России

Интересное в Казани

2 дня назад

Введен в эксплуатацию профинансированный Банком ДОМ.РФ жилой комплекс в Татарстане 

перевозка овец в Санкт-Петербурге

Новости Казани

11 часов назад

Потопов после дождя в Казани больше не будет

Новости Татарстана

день назад

Учителя Челнов жалуются на зарплаты

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане осудили мошенника, который обещал вернуть бойцов с СВО

Новости Татарстана

9 часов назад

Опека проверит женщину из Казани, которая пьяная гуляла с младенцем

Новости Казани

11 часов назад

В выборах приняли участие 32,2% зарегистрированных избирателей
Новости Татарстана
12 часов назад

В Татарстане авиабилеты подорожали на 20%

В первой половине года стоимость авиабилетов ув...

Новости Татарстана

9 часов назад

В Татарстане начали штрафовать за недопуск газовиков в квартиры

Гид по скидкам Казани

16 часов назад

Успеть этим летом: где отдохнуть в Казани

Новости Татарстана

12 часов назад

Жительница Зеленодольска приняла участие в выборах по пути в роддом

Новости Казани

12 часов назад

Рустам Минниханов голосовал на выборах в Госсовет Татарстана
Детский омбудсмен Татарстана призвала создать о...
Новости Татарстана
2 дня назад

Детский омбудсмен Татарстана призвала создать общежития для студенческих семей

Новости Казани

день назад

Минниханов поздравил команду «Зенит-Казань» с победой

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане прогнозируют до +26 градусов

Новости Татарстана

2 дня назад

7 партий Татарстана потратили на выборы около 73 млн рублей
В Казани 6 сентября насмерть сбили человека: жу...
Новости Казани
2 дня назад

В Казани 6 сентября насмерть сбили человека: жуткие подробности
В Казани стали появляться шумозащитные экраны в...
Новости Казани
2 дня назад

В Казани стали появляться шумозащитные экраны возле домов и закрывать город