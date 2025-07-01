Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

В гробнице под Саккарой исследователи нашли 500-летний манускрипт с «тайным посланием»

В Египте было сделано сенсационное археологичес...

ru.pinterest.com

Подписаться на Дзен.канал

В Египте было сделано сенсационное археологическое открытие: в гробнице рядом с Саккарой археологи нашли манускрипт, которому более 5000 лет.

Этот редкий документ, написанный на папирусе с ранними иероглифами и иератическим письмом, стал настоящей сенсацией, так как такие тексты обычно плохо сохраняются на протяжении тысячелетий.

Почему этот манускрипт так важен?

Манускрипт был найден в закрытом саркофаге, что придает находке дополнительную таинственность. Текст исследует философские и религиозные взгляды древних египтян, особенно вопросы, касающиеся связи земной жизни с загробным существованием. Некоторые ученые предполагают, что он мог оказать влияние на формирование религиозных учений в последующие века.

Загадочное «ужасающее послание»

Одной из самых интересных частей текста является упоминание о «ужасающем послании», которое, возможно, связано с пророчеством или философским размышлением о будущем человечества в загробной жизни. Сейчас для расшифровки текста используются передовые технологии, в том числе искусственный интеллект, чтобы быстрее перевести и понять все нюансы послания.

Эта находка открывает новое окно в понимание религиозных и философских представлений древних египтян о жизни и смерти.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Татьяна Москалькова помогла бизнесмену из РТ вернуть бизнес

Гид по скидкам Казани

22 часа назад

Улыбка без страха: стоматологии Казани, которым доверяют тысячи пациентов

чем морить тараканов в квартире самостоятельно

Не у нас

21 час назад

Бывшие сотрудники крупных компаний рассказывают, как ИИ заменяет людей

Не у нас

день назад

The Conversation: За 20 лет на Земле началось большее поглощение тепла

телемастер на дом в Краснодаре

Новости Татарстана

день назад

Верховный суд РТ освободил экс-главного конструктора казанского ОКБ

Не у нас

21 час назад

Россия предложила список научных журналов для БРИКС

Не у нас

21 час назад

Старообрядцы смогут избежать службы в армии до 2030 года

Новости Татарстана

день назад

На проект второй ветки метро Казани направят 280,8 млн рублей
Новости Татарстана
24 минуты назад

Минниханов обсуждает развитие торговых связей с Турцией в Анкаре

В Анкаре состоялись переговоры Раиса Татарстана...

Новости Татарстана

14 минут назад

Волынец считает предложение о снижении брачного возраста избыточным

Гид по скидкам Казани

22 часа назад

Улыбка без страха: стоматологии Казани, которым доверяют тысячи пациентов

Не у нас

21 час назад

Бывшие сотрудники крупных компаний рассказывают, как ИИ заменяет людей

Не у нас

21 час назад

Старообрядцы смогут избежать службы в армии до 2030 года
VK Fest в Казани: больше, чем просто фестиваль ...
Лонгриды
день назад

VK Fest в Казани: больше, чем просто фестиваль — культурный праздник

Не у нас

21 час назад

Ученые нашли окаменелости Homo erectus на дне затопленной земли

Не у нас

21 час назад

Россия предложила список научных журналов для БРИКС

Не у нас

день назад

The Conversation: За 20 лет на Земле началось большее поглощение тепла
Интересное в Казани
4 дня назад

Современные стандарты жилья: разбираем на примере, как должен выглядеть новый дом в Казани в 2025