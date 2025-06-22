В Гидрометцентре рассказали, когда страну накроет 30-градусная жара: осталось всего пару дней

Столичный регион продолжает удивлять переменчивостью: после жаркой погоды пришли дожди и похолодание, что делает лето по-настоящему непредсказуемым.

С середины июня в Москве и Подмосковье установилась прохладная и дождливая погода. Вместо ожидаемого тепла температура не превышает +15…+17 градусов, что ниже обычных показателей для этого времени года.

Синоптики прогнозируют, что дождливая погода продержится до 16 июня, с возможными грозами и усилением ветра. В начале недели ожидается кратковременное потепление до +25 градусов, но затем температура снова понизится.

По предварительным данным, в конце июня возможно возвращение жаркой погоды с температурой до +30 градусов, что станет вероятным при установлении антициклона, который принесет сухую и солнечную погоду в Подмосковье. Однако точные сроки потепления пока остаются неопределенными и зависят от изменений в атмосферных фронтах.

Для жителей Раменского и окрестностей ближайшие дни будут прохладными и дождливыми. В середине недели температура может подняться до +20…+23 градусов, но ночи останутся холодными — около +10…+12 градусов.

Таким образом, жителям региона стоит быть готовыми к погодным изменениям и не удивляться внезапным сменам дождя и солнца. Зонт — необходимый аксессуар, даже если на небе светит солнце.

