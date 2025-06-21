В Гидрометцентре рассказали, когда РФ накроет 30-градусная жара: осталось всего пару дней

Столичный регион продолжает удивлять переменчивостью: после недавней жары пришли дожди и похолодание, что делает летнюю погоду по-настоящему непредсказуемой.

С середины июня в Москве и Подмосковье установилась прохладная и дождливая погода. Вместо ожидаемого летнего тепла температура не превышает +15…+17 градусов, что ниже среднестатистических показателей для этого времени года.

Синоптики прогнозируют, что дождливая погода продержится до середины июня, с возможными грозами и усилением ветра. В начале недели ожидается кратковременное потепление до +25 градусов, но затем температура снова понизится.

По предварительным прогнозам, в конце июня возможно возвращение жаркой погоды с температурой до +30 градусов, что станет возможным, если установится антициклон, приносящий сухую и солнечную погоду в Подмосковье. Однако точные сроки потепления пока неясны и зависят от изменения атмосферных фронтов.

Для жителей Раменского и окрестностей ближайшие дни будут прохладными и дождливыми. Температура в середине недели может подняться до +20…+23 градусов, но ночи останутся холодными — +10…+12 градусов.

Таким образом, жителям региона стоит быть готовыми к изменениям в погоде и не удивляться внезапным сменам дождя и солнца. Зонт — необходимый аксессуар, даже если на небе светит солнце.