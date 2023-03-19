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В Германии заявили, что ордер на арест Путина показывает, что никто не может быть выше закона

В Германии заявили, что ордер на арест Путина показывает, что никто не может быть выше закона
В Германии заявили, что ордер на арест Путина показывает, что никто не может быть выше закона

Фото: ru-novosti.com

Канцлер Германии Олаф Шольц поприветствовал выдачу Международным уголовным судом ордера на "арест" президента России Владимира Путина, пишет агентство Reuters.

"Международный уголовный суд является подходящим институтом для расследования военных преступлений... Дело в том, что никто не может быть выше закона, и это становится очевидным прямо сейчас", — заявил политик.

Накануне досудебная палата Международного уголовного суда выдала ордера на "арест" президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, которых обвиняют в "незаконном вывозе детей с Украины".

Как подчеркнул представитель Кремля Дмитрий Песков, сама постановка вопроса неприемлема — Москва не признает юрисдикцию МУС и считает любые его решения ничтожными с точки зрения права.

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