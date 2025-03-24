В ГАИ перестали скрывать, что надо сделать водителям после замены прав, чтобы не попасть под штраф
nsk.aif.ru
После завершения периода автоматического продления водительских удостоверений, автомобилистам в России снова нужно самостоятельно следить за сроком действия своих прав. Об этом напомнили в ГАИ.
Как заменить права: всё просто
Для получения нового удостоверения (сроком на 10 лет) понадобятся:
Паспорт
Старые права
Медсправка по форме №003-в/у
Удобнее всего оформить замену через портал «Госуслуги»: можно выбрать дату визита и оплатить госпошлину онлайн.
Штраф за просроченные права
Если водителя остановят с недействительными правами, штраф составит от 5 000 до 15 000 рублей. Причём инспектор может оформить протокол даже в последний день действия документа.
Когда менять права?
Лучше заняться этим за месяц до окончания срока — будет время на медосмотр и запись в ГИБДД. Новое удостоверение выдают в день обращения, но с другим номером и серией.
Что делать после получения новых прав?
Сообщите в страховую компанию — чтобы сохранить КБМ и не переплачивать за ОСАГО. Если этого не сделать, полис может подорожать, а за недостоверные данные грозит штраф в 800 рублей.
Обновите данные в договоре страхования — это важно для своевременных выплат при ДТП.
Проверьте профиль в онлайн-сервисах — например, в каршеринге. Устаревшие данные могут привести к блокировке доступа.
Своевременная замена прав избавит от лишних хлопот и поможет избежать штрафов, пишет источник.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец