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В ГАИ перестали скрывать, что надо сделать водителям после замены прав, чтобы не попасть под штраф

После завершения периода автоматического продле...

nsk.aif.ru

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После завершения периода автоматического продления водительских удостоверений, автомобилистам в России снова нужно самостоятельно следить за сроком действия своих прав. Об этом напомнили в ГАИ.

Как заменить права: всё просто

Для получения нового удостоверения (сроком на 10 лет) понадобятся:

  • Паспорт

  • Старые права

  • Медсправка по форме №003-в/у

Удобнее всего оформить замену через портал «Госуслуги»: можно выбрать дату визита и оплатить госпошлину онлайн.

Штраф за просроченные права

Если водителя остановят с недействительными правами, штраф составит от 5 000 до 15 000 рублей. Причём инспектор может оформить протокол даже в последний день действия документа.

Когда менять права?

Лучше заняться этим за месяц до окончания срока — будет время на медосмотр и запись в ГИБДД. Новое удостоверение выдают в день обращения, но с другим номером и серией.

Что делать после получения новых прав?

  1. Сообщите в страховую компанию — чтобы сохранить КБМ и не переплачивать за ОСАГО. Если этого не сделать, полис может подорожать, а за недостоверные данные грозит штраф в 800 рублей.

  2. Обновите данные в договоре страхования — это важно для своевременных выплат при ДТП.

  3. Проверьте профиль в онлайн-сервисах — например, в каршеринге. Устаревшие данные могут привести к блокировке доступа.

Своевременная замена прав избавит от лишних хлопот и поможет избежать штрафов, пишет источник.

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