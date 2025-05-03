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Мифический металл Орихалк ведет археологов к фактам его реального существования

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Орихалк, загадочный металл, о котором писали древние греки и философ Платон, долгое время считался вымышленным. В древности его описывали как сияющий красноватым светом металл, покрывавший стены и колонны мифической Атлантиды.

Известные римские писатели — Цицерон и Плиний Старший — утверждали, что орихалк высоко ценился и применялся для изготовления дорогих украшений и предметов роскоши. Однако долгое время он оставался в сфере легенд.

Ситуация изменилась в 2014 году, когда археологи нашли на дне у берегов Сицилии необычный клад — 40 слитков древнего металла, возрастом около 2500 лет. Анализы показали, что они состоят из меди и цинка — по сути, это латунь, которую вполне можно считать тем самым орихалком, описанным в античных источниках.

В 2016 году недалеко от места первой находки обнаружили ещё 47 таких же слитков. А в 2019 году ученые исследовали римские монеты времен Августа и Нерона и выяснили, что некоторые из них содержат до 30% цинка. Это подтвердило: сплав меди и цинка был известен и активно использовался в древности.

Хотя доказательств, что именно этот металл использовали в Атлантиде, нет, миф о его «красном свечении» и необыкновенных свойствах до сих пор вызывает интерес и придаёт ему таинственный ореол, сообщает Кулик.

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