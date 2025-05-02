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Американские ученые нашли скопление душ в космосе: как жить дальше

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Американские исследователи провели обширное исследование, результаты которого допускают возможность существования душ вне Земли. Это открытие может серьёзно изменить наш взгляд на жизнь и её связь с Вселенной.

Сама идея существования душ за пределами планеты может помочь по-новому осмыслить реальность и глубже понять, зачем мы существуем. Инженерная школа Пратта при университете Дьюка, известная своими достижениями в космической науке, использует точные приборы для изучения электромагнитных процессов в космосе.

Специалисты фиксируют необычные вспышки, похожие на молнии, которые концентрируются в определённых областях протяжённостью в несколько километров. Учёные предполагают, что такие явления могут быть вызваны разрядами электричества или влиянием магнитных полей.

Хотя точных объяснений пока нет, подобные процессы могут серьёзно расширить наше понимание космоса и его взаимодействия с Землёй. Исследования продолжаются, и, возможно, в будущем учёные сделают более конкретные заявления по этой теме, сообщает ИАНЕД.

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