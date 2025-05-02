Голландские ученые доказали, что жизнь после смерти возможна

Нидерландские нейропсихологи Ривас, Дирвен и Смит исследовали более 70 случаев клинической смерти и пришли к выводу, что жизнь после смерти может быть возможна.

В ходе их исследований пациенты сообщали, что во время клинической смерти их душа покидала тело и продолжала существовать вне физической оболочки.

Один из случаев привлёк особое внимание ученых: во время операции на сердце пациент, которого врачи уже считали мёртвым, неожиданно ожил без медицинского вмешательства. Аппарат зафиксировал сердцебиение, хотя родственникам уже сообщили о его смерти.

Пациент, находясь под повязкой, описал все происходящее в операционной, включая записки медсестры, что вызвало удивление и интерес у ученых. Восстановление пациента и его воспоминания о том, что произошло после его смерти, остаются необъяснимыми с точки зрения медицины, сообщает Кулик.