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Голландские ученые доказали, что жизнь после смерти возможна

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Нидерландские нейропсихологи Ривас, Дирвен и Смит исследовали более 70 случаев клинической смерти и пришли к выводу, что жизнь после смерти может быть возможна.

В ходе их исследований пациенты сообщали, что во время клинической смерти их душа покидала тело и продолжала существовать вне физической оболочки.

Один из случаев привлёк особое внимание ученых: во время операции на сердце пациент, которого врачи уже считали мёртвым, неожиданно ожил без медицинского вмешательства. Аппарат зафиксировал сердцебиение, хотя родственникам уже сообщили о его смерти.

Пациент, находясь под повязкой, описал все происходящее в операционной, включая записки медсестры, что вызвало удивление и интерес у ученых. Восстановление пациента и его воспоминания о том, что произошло после его смерти, остаются необъяснимыми с точки зрения медицины, сообщает Кулик.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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