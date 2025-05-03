Science: гибель кораллов замедлила глобальное потепление

По данным издания Science, группа европейских исследователей пришла к неожиданному выводу: разрушение коралловых рифов из-за потепления океанов может частично сдерживать изменение климата.

Когда кораллы гибнут, в морской воде повышается уровень карбоната кальция. Это помогает океану активнее поглощать углекислый газ из атмосферы. Учёные подсчитали, что к 2100 году моря смогут дополнительно «втягивать» до 400 мегатонн CO₂, что сопоставимо с годовыми выбросами целой страны — например, Великобритании. К 2300 году эта цифра может вырасти до 1100 мегатонн, что поможет компенсировать ущерб от вырубки северных лесов в России и Канаде.

Однако, несмотря на этот потенциальный эффект, учёные подчёркивают: гибель кораллов — это не решение климатической проблемы. Рифы являются домом для четверти всех морских видов, и их исчезновение может разрушить сложные экосистемы.