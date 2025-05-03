Показаны фото экспериментального советского купе ЗАЗ «Спорт 900»

В интернете появились редкие снимки необычного советского автомобиля — экспериментального купе ЗАЗ Спорт 900. Он был создан в 1963 году на базе «горбатого» ЗАЗ-965, который сам по себе напоминал западные модели — от итальянского Fiat 600 до немецких разработок Фердинанда Порше, таких как Volkswagen Käfer и Porsche 356.

В отличие от спортивного направления Porsche, ЗАЗ-965 предназначался для массового и доступного транспорта. Однако энтузиасты из НАМИ всё же попробовали сделать из него нечто иное — стильное, динамичное купе.

Спорт 900 получил своё название от объёма двигателя — 900 куб. см. Под капотом остался тот же воздушный мотор от ЗАЗ-965, как и его шасси. Но сам автомобиль стал легче, обтекаемее и гораздо эффектнее на вид. Его собрали на трубчатом каркасе, обшитом панелями из стеклопластика. В салоне — классическая схема «2+2»: два места спереди и два детских сзади. Интерьер доработали — появилась центральная консоль, плавно переходящая к рычагу коробки передач.

По задумке, Спорт 900 мог бы стать советским ответом европейским спортивным купе, но реальность оказалась жестче. Из-за централизованного планирования и отсутствия производственных мощностей выпустили всего шесть экземпляров. Все они остались у команды НАМИ, и дальнейшая их судьба остаётся неизвестной.

Мотор выдавал 27 л.с., чего вполне хватало для уверенной езды по дорогам 1960-х годов. Сегодня этот редкий автомобиль — символ того, каким мог бы быть советский автопром, если бы ему позволили больше свободы, сообщает Южный Автомобиль.