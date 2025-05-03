Не у нас
· 16+ · Служба новостей

Показаны фото экспериментального советского купе ЗАЗ «Спорт 900»

Подписаться на Дзен.канал

В интернете появились редкие снимки необычного советского автомобиля — экспериментального купе ЗАЗ Спорт 900. Он был создан в 1963 году на базе «горбатого» ЗАЗ-965, который сам по себе напоминал западные модели — от итальянского Fiat 600 до немецких разработок Фердинанда Порше, таких как Volkswagen Käfer и Porsche 356.

В отличие от спортивного направления Porsche, ЗАЗ-965 предназначался для массового и доступного транспорта. Однако энтузиасты из НАМИ всё же попробовали сделать из него нечто иное — стильное, динамичное купе.

Спорт 900 получил своё название от объёма двигателя — 900 куб. см. Под капотом остался тот же воздушный мотор от ЗАЗ-965, как и его шасси. Но сам автомобиль стал легче, обтекаемее и гораздо эффектнее на вид. Его собрали на трубчатом каркасе, обшитом панелями из стеклопластика. В салоне — классическая схема «2+2»: два места спереди и два детских сзади. Интерьер доработали — появилась центральная консоль, плавно переходящая к рычагу коробки передач.

По задумке, Спорт 900 мог бы стать советским ответом европейским спортивным купе, но реальность оказалась жестче. Из-за централизованного планирования и отсутствия производственных мощностей выпустили всего шесть экземпляров. Все они остались у команды НАМИ, и дальнейшая их судьба остаётся неизвестной.

Мотор выдавал 27 л.с., чего вполне хватало для уверенной езды по дорогам 1960-х годов. Сегодня этот редкий автомобиль — символ того, каким мог бы быть советский автопром, если бы ему позволили больше свободы, сообщает Южный Автомобиль.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Голландские ученые доказали, что жизнь после смерти возможна

Не у нас

день назад

Высаживаем картошку в мае только в эти дни — обязательно: собираем с сотки по 10 мешков — благоприятные даты

видят ли тараканы в темноте

Не у нас

6 часов назад

Мифический металл Орихалк ведет археологов к фактам его реального существования

Интересное в Казани

2 дня назад

Невидимый враг под ногами: рассказываем, чем опасны не чищенные ковры и как бороться со скрытой угрозой

ремонт котлов ferroli в Санкт-Петербурге

Не у нас

21 час назад

Американские ученые нашли скопление душ в космосе: как жить дальше

Не у нас

день назад

Ученые США откопали что-то странное и до сих пор необъяснимое

Не у нас

21 час назад

Холеру завезли в Россию: грозит ли опасная эпидемия стране

Не у нас

21 час назад

В Китае робот Unitree H1 напал на человека
Новости Татарстана
час назад

Строители Татарстана выполнили почти 50% плана по вводу жилья за год

По данным Минстроя РТ, с начала года в Татарста...

Новости Татарстана

час назад

«Казанский марафон» пробежали 17 тысяч человек за 1 день

Не у нас

час назад

В мае татарстанцам заплатят маленький аванс

Новости Татарстана

час назад

В Татарстане в начале мая будет до +20 градусов и сильный ветер

Не у нас

час назад

Беременная помощница Галустяна рассказала о причастности к его разводу
Глава Татарстана провел встречу с министром ино...
Новости Татарстана
день назад

Глава Татарстана провел встречу с министром иностранных дел Омана

Не у нас

час назад

Показаны фото экспериментального советского купе ЗАЗ «Спорт 900»

Не у нас

час назад

Risk Analytics: В Новой Зеландии оценили риск угрозы ядерной войны

Не у нас

6 часов назад

Science: гибель кораллов замедлила глобальное потепление
Как не стать врагами на всю жизнь: юрист из Каз...
Интересное в Казани
5 дней назад

Как не стать врагами на всю жизнь: юрист из Казани дал советы по оформлению и вступлению в наследство