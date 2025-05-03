В мае татарстанцам заплатят маленький аванс

Из-за длинных майских выходных жители Татарстана в этом месяце получат меньший аванс по зарплате, чем обычно. Об этом напомнило агентство Татар-информ.

Аванс рассчитывается по количеству фактически отработанных дней с 1 по 15 число месяца. В мае на этот период приходится всего 7 рабочих дней — почти в полтора раза меньше, чем во второй половине месяца.

Следовательно, и сумма аванса будет ниже, чем в другие месяцы. Однако итоговая зарплата не изменится — её выплатят за всё отработанное время за месяц.