Risk Analytics: В Новой Зеландии оценили риск угрозы ядерной войны
Учёные из Университета Отаго выяснили, какие государства с наибольшей вероятностью смогут выжить в случае глобальной ядерной войны. Результаты исследования опубликованы в журнале Risk Analysis.
Главным условием выживания, по мнению исследователей, является способность поддерживать сельское хозяйство. В случае масштабного конфликта в атмосферу Земли может попасть более 150 тераграмм сажи, что приведёт к резкому падению урожайности — до 80% по всему миру и почти полному краху сельского хозяйства в северном полушарии.
Выжить смогут в первую очередь страны, изолированные географически, с устойчивыми аграрными ресурсами. В список вошли:
Новая Зеландия
Австралия
Исландия
Вануату
Соломоновы острова
Эти государства смогут самостоятельно обеспечивать себя продовольствием, даже в условиях глобальной катастрофы, уверены учёные, сообщает Кулик.
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