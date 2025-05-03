Risk Analytics: В Новой Зеландии оценили риск угрозы ядерной войны

Учёные из Университета Отаго выяснили, какие государства с наибольшей вероятностью смогут выжить в случае глобальной ядерной войны. Результаты исследования опубликованы в журнале Risk Analysis.

Главным условием выживания, по мнению исследователей, является способность поддерживать сельское хозяйство. В случае масштабного конфликта в атмосферу Земли может попасть более 150 тераграмм сажи, что приведёт к резкому падению урожайности — до 80% по всему миру и почти полному краху сельского хозяйства в северном полушарии.

Выжить смогут в первую очередь страны, изолированные географически, с устойчивыми аграрными ресурсами. В список вошли:

Новая Зеландия

Австралия

Исландия

Вануату

Соломоновы острова

Эти государства смогут самостоятельно обеспечивать себя продовольствием, даже в условиях глобальной катастрофы, уверены учёные, сообщает Кулик.