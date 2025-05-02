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Холеру завезли в Россию: грозит ли опасная эпидемия стране

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Весной 2025 года в России выявили несколько случаев холеры. Один из заболевших — житель Подмосковья, вернувшийся из Индии. По данным Роспотребнадзора, он успел контактировать с более чем 300 людьми из 33 регионов, и все они сейчас находятся под наблюдением врачей.

Что такое холера

Холера — опасная кишечная инфекция, вызываемая бактерией Vibrio cholerae. Она может привести к сильному обезвоживанию и даже смерти. Каждый год в мире фиксируются миллионы случаев, особенно в странах с плохими санитарными условиями: в Азии, Африке и Латинской Америке.

Как передается

Основной путь заражения — через грязную воду или еду. Бактерии могут сохраняться на фруктах, овощах и в воде, но погибают при кипячении. Также заразиться можно при контакте с больным человеком.

Симптомы

Инкубационный период — от нескольких часов до пяти суток. Признаки болезни включают:

  • понос;

  • рвоту;

  • жажду;

  • слабость и головную боль;

  • в тяжёлых случаях — судороги, посинение губ и западание глаз.

Кто в группе риска

Чаще всего заражаются те, кто:

  • купается в грязных водоёмах;

  • употребляет плохо приготовленные морепродукты и рыбу;

  • работает в системе водоснабжения;

  • путешествует в страны с активной вспышкой холеры.

Как защититься

Чтобы снизить риск заражения, важно:

  • пить только кипяченую или бутилированную воду;

  • тщательно мыть овощи, фрукты, руки и посуду;

  • избегать уличной еды;

  • не есть сырую рыбу в неблагополучных регионах;

  • по возможности — привиться перед поездкой в страны с холерой.

Есть ли угроза вспышки в России

По данным Роспотребнадзора, в стране ситуация остаётся стабильной. За последние 20 лет регистрировались только единичные завозные случаи. Санитарные службы следят за обстановкой, и поводов для паники нет.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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