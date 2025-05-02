Холеру завезли в Россию: грозит ли опасная эпидемия стране
Весной 2025 года в России выявили несколько случаев холеры. Один из заболевших — житель Подмосковья, вернувшийся из Индии. По данным Роспотребнадзора, он успел контактировать с более чем 300 людьми из 33 регионов, и все они сейчас находятся под наблюдением врачей.
Что такое холера
Холера — опасная кишечная инфекция, вызываемая бактерией Vibrio cholerae. Она может привести к сильному обезвоживанию и даже смерти. Каждый год в мире фиксируются миллионы случаев, особенно в странах с плохими санитарными условиями: в Азии, Африке и Латинской Америке.
Как передается
Основной путь заражения — через грязную воду или еду. Бактерии могут сохраняться на фруктах, овощах и в воде, но погибают при кипячении. Также заразиться можно при контакте с больным человеком.
Симптомы
Инкубационный период — от нескольких часов до пяти суток. Признаки болезни включают:
понос;
рвоту;
жажду;
слабость и головную боль;
в тяжёлых случаях — судороги, посинение губ и западание глаз.
Кто в группе риска
Чаще всего заражаются те, кто:
купается в грязных водоёмах;
употребляет плохо приготовленные морепродукты и рыбу;
работает в системе водоснабжения;
путешествует в страны с активной вспышкой холеры.
Как защититься
Чтобы снизить риск заражения, важно:
пить только кипяченую или бутилированную воду;
тщательно мыть овощи, фрукты, руки и посуду;
избегать уличной еды;
не есть сырую рыбу в неблагополучных регионах;
по возможности — привиться перед поездкой в страны с холерой.
Есть ли угроза вспышки в России
По данным Роспотребнадзора, в стране ситуация остаётся стабильной. За последние 20 лет регистрировались только единичные завозные случаи. Санитарные службы следят за обстановкой, и поводов для паники нет.
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