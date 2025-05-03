Строители Татарстана выполнили почти 50% плана по вводу жилья за год
Минстрой РТ
По данным Минстроя РТ, с начала года в Татарстане введено в эксплуатацию 1 млн 570 тыс. кв. м жилья, что составляет 48% от годового плана. Об этом сообщил первый замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ Дамир Шайдуллин.
Подробности по направлениям строительства:
Коммерческое жилье: Сдано 35 многоквартирных домов общей площадью 186 тыс. кв. м — это 11% от плана.
Социальная ипотека: Из 35 запланированных домов сдано 6 — выполнено 43% от плана.
Индивидуальное жилищное строительство (ИЖС): Введено 1 млн 314,5 тыс. кв. м — наибольший вклад в общий показатель.
Обеспечение жильем льготных категорий:
Для детей-сирот заключен контракт на покупку 37 квартир с участием федеральных средств.
27 жилищных сертификатов выданы многодетным семьям (от 5 детей) на общую площадь 2 246 кв. м.
Продолжается работа по обеспечению жильем вынужденных переселенцев, жителей Крайнего Севера и чернобыльцев.
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