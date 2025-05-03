Строители Татарстана выполнили почти 50% плана по вводу жилья за год

По данным Минстроя РТ, с начала года в Татарстане введено в эксплуатацию 1 млн 570 тыс. кв. м жилья, что составляет 48% от годового плана. Об этом сообщил первый замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ Дамир Шайдуллин.

Подробности по направлениям строительства:

Коммерческое жилье: Сдано 35 многоквартирных домов общей площадью 186 тыс. кв. м — это 11% от плана .

Социальная ипотека: Из 35 запланированных домов сдано 6 — выполнено 43% от плана .

Индивидуальное жилищное строительство (ИЖС): Введено 1 млн 314,5 тыс. кв. м — наибольший вклад в общий показатель.

Обеспечение жильем льготных категорий: