Во время испытаний в Китае человекоподобный робот Unitree H1 неожиданно начал хаотично двигаться и напугал инженера. Видеозапись инцидента уже разошлась по Сети.

На кадрах видно, как подвешенный на страховке робот внезапно начал размахивать руками, будто пытался атаковать человека. Из-за этих движений упал управляющий компьютер, но даже после этого робот продолжал двигаться.

Остановить устройство удалось только после отключения питания. Пользователи в соцсетях с юмором отреагировали на происшествие, предполагая, что робот "мстил" за плохое обращение.

По словам экспертов, вероятно, робот находился в состоянии падения, и сработала функция автостабилизации — таким образом он пытался восстановить равновесие.