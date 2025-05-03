«Казанский марафон» пробежали 17 тысяч человек за 1 день

В столице Татарстана прошёл первый соревновательный день «Казанского марафона». Утром состоялся забег на 10 км, в котором приняли участие 10 тысяч человек. Следом стартовал забег на 3 км — он собрал ещё 7 тысяч бегунов.

Главной сенсацией дня стала победа Анастасии Красильниковой на дистанции 10 км. Спортсменка установила новый рекорд трассы — 32 минуты 29 секунд. Это её дебют на казанском марафоне. Красильникова ранее становилась рекордсменкой России среди молодежи на 3000 метров (8:49.15) и, по данным открытых источников, родом из Чувашии.

Днём ранее на Центральном стадионе состоялись детские забеги, в которых участвовали 3 тысячи юных спортсменов.

Завтра пройдут полумарафон и марафон. На дистанции 42,2 км ожидается попытка побить рекорд России, установленный Алексеем Соколовым в 2012 году.

В этом году «Казанский марафон» проводится уже в 11-й раз и должен собрать более 35 тысяч участников — это абсолютный рекорд за всю историю старта, сообщает Бизнес Online.