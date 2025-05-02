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Высаживаем картошку в мае только в эти дни — обязательно: собираем с сотки по 10 мешков — благоприятные даты

Когда сажать картошку в мае: советы по Лунному ...

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Когда сажать картошку в мае: советы по Лунному календарю и погоде

Картофель — один из самых популярных овощей в России. Его выращивают почти в каждом регионе. Чтобы получить хороший урожай, многие дачники ориентируются на Лунный календарь.

Благоприятные дни для посадки в мае

В 2025 году наиболее удачные дни для посадки картошки по Лунному календарю — это:

2, 3, 10, 11, 15, 16, 17, 20, 21, 25, 26 и 30 мая.

В эти даты можно сажать любые сорта — ранние, среднеспелые и поздние. Главное — чтобы погодные условия позволяли.

Что советуют специалисты

Биологи рекомендуют не торопиться и выбирать время посадки в зависимости от климата вашего региона. Лучше всего высаживать картошку, когда и земля, и воздух уже прогрелись. Также важно, чтобы не было угрозы ночных заморозков — это может повредить ростки, пишет krasnoyarskmedia.ru.

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