Ученые США откопали что-то странное и до сих пор необъяснимое

Американские ученые пытались разгадать природу странных окаменелостей, найденных еще в 1896 году.

В том году американский палеонтолог обнаружил эти окаменелости, которые могли быть остатками губки или медузы. Находка была сделана в долине реки Кусы, которая протекает через штат Алабама.

Согласно исследованию, специалисты назвали их «звездными булыжниками», результатом накопления кремнезема за сотни миллионов лет. Чаще всего встречаются восьмиконечные звезды, но встречаются также шести-, семи- и пятиконечные формы.

Некоторые ученые считают, что их появление может быть связано с кембрийским взрывом, произошедшим около 500 миллионов лет назад. До этого на Земле доминировали одноклеточные организмы, но после кембрийского взрыва началось развитие более сложных форм жизни.

Ученые выдвигают различные версии, пытаясь понять, что именно произошло, но все сходятся во мнении, что эти окаменелости — это следы жизни тех времен, сообщает RuNews24.ru.