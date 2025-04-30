В Казани закипает туристический сезон: поезда привозят гостей со всей России, на набережной вновь делают селфи, а в кафе на Баумана сложно найти свободный столик. Туристы снова мечтают увидеть Кремль, забраться на смотровую площадку «Чаши» или отведать чак-чак в «Татарской усадьбе». Только за прошлый год, по данным Госкомитета РТ по туризму, столицу Татарстана посетили более 3,8 миллионов человек, и цифры эти растут с каждым сезоном.

Редакция ProKazan пообщалась с двумя парами, которые в апреле приехали в Казань. Их привлекли аномально теплые дни, а выбор места для ночлега удивил даже нас: вместо традиционного отеля или уютной квартиры в центре города они решили остановиться в банном комплексе.

Мы выяснили, почему туристы выбрали это место, как банные процедуры помогли открыть Казань с особой стороны и какие впечатления они получили от поездки.

Почему не отель: история необычного выбора

Супруги Максим и Алия давно мечтали о путешествии в Казань. Полгода назад они стали родителями очаровательной дочки и ждали, когда малышка подрастет, чтобы можно было оставить ее на пару дней с бабушкой и дедушкой.

В Казани их привлекала возможность за один уикенд увидеть древний Кремль, погулять по городу айтишников Иннополису и увидеть остров-град Свияжск.

Изначально пара планировала снять квартиру в центре. Но изучая варианты, Максим случайно зашел на сайт «Sultan House», почитал про русскую баню на дровах, увидел фотографии уютного интерьера и заявил супруге: «Всё, едем сюда!».

Это был идеальный компромисс между комфортом и приключением, — смеётся Алия. — Сперва я сомневалась, но уже через час после приезда поняла, что это лучший выбор. Нас сразу ждали банные принадлежности, полотенца, простыни и потрясающий ужин, который мы заказали заранее. Мы смогли отдохнуть и расслабиться после долгой поездки на машине.

Так банный комплекс стал для них не просто местом для сна, а главным впечатлением от путешествия, о котором они теперь рассказывают друзьям в первую очередь.

Просторный дом «Sultan House» рассчитан на комфортный отдых до 10 человек. А для проведения мероприятий за банкетным столом здесь с лёгкостью разместится до 30 гостей. Можно привезти продукты с собой и заказать приготовление ужина — стоимость начинается от 400 рублей за гостя. Если же выбрать блюда из фирменного меню комплекса, стоимость ужина составит от 3000 рублей с человека.

Банный восторг: секрет старинной печи и лёгкого пара

Сердце комплекса — традиционная русская баня на дровах, построенная по старинному сандуновскому проекту. Печь находится в подвале, нагревая две тонны камней, сохраняющих тепло почти сутки.

В «Sultan House» знают, почему лёгкий пар называют лёгким, и даже умеют его готовить: пар здесь не обжигает кожу и не оставляет головной боли благодаря грамотному устройству помещений и правильной печи.

Максим, ценитель русской бани, впечатлен:

— Пар просто идеальный, мягкий и долго держится. Огромный плюс — выбор свежих веников и услуги пармастера, которого мы забронировали заранее. Он превратил наш поход в баню в настоящий ритуал. Такое парение запоминается надолго. Теперь я понял, что баня — это целая философия.

Опытный пармастер «Sultan House» может устроить для гостей настоящее банное шоу и раскроет секреты идеального пара. Стоимость услуги от 3500 рублей за человека.

Купание под звёздами: бассейн и полная перезагрузка

Гостям, которые хорошо переносят контраст температур, понравится открытый бассейн с подогревом и современным водоочистительным оборудованием.

Алия нашла в купании особое удовольствие:

— Это волшебство! Плаваешь ночью в тёплой воде под открытым небом, вокруг — звёзды и абсолютное спокойствие. Лучший способ охладиться после парилки. Вода идеально чистая, а после банных процедур можно расслабиться в комнате отдыха.

Расположение «Sultan House» — ещё один большой плюс для гостей. Комплекс удобно расположен: рядом федеральная трасса М12 и аэропорт, а до центра Казани — всего около 20 минут на машине без пробок.

Так, пара туристов Дмитрий и Елена приехали к нам из Нижнего Новгорода, добравшись быстро и комфортно по новой трассе М12. Они остановились в «Sultan House», а затем встретили друзей, прилетевших на самолёте. От аэропорта до комплекса дорога заняла всего 15 минут. А когда всей компанией отправились на прогулку в Казань, до центра города добрались всего за 20 минут — и это днём, без пробок.

Для них отдых в банном комплексе стал не только ярким, но и невероятно удобным решением.

— Мы устроили шумную вечеринку с караоке и громкими разговорами. Никто не жаловался и не стучал в двери — мы отдыхали именно так, как хотелось, рассказывает Дмитрий. - Просторный дом, жаркая парная, бассейн, обеденный зал, все просто на высшем уровне. Мы успели поиграть в бильярд, пожарить шашлык, посидеть у камина с кальяном. Здесь реально можно найти отдых под любое настроение.

Весёлые вечеринки или тихий семейный отдых — в «Sultan House» можно всё! Пойте в караоке, играйте в бильярд, расслабляйтесь с кальяном у камина. Для вашего удобства есть интернет и парковка прямо на территории комплекса.

Семейный комфорт и сервис, который хочется повторить

Комплекс идеально подходит и для семейного отдыха, и для поездок с друзьями. Здесь есть беседка, мангал и территория, безопасная для детей.

Первая пара уже планирует вернуться сюда с дочкой, когда она немного подрастет:

— Нам важно, чтобы отдых был удобным для всей семьи. Здесь и беседка, и зона для шашлыков, и безопасный бассейн, - говорит Алия. - Идеально для семьи с детьми. Особенно удобно, что есть массаж разных видов: классический, спортивный или просто массаж спины. Это как в настоящем спа-центре, только уютнее. Услуги массажиста стоят от 1500 руб.

А Дмитрий и Елена собираются приехать уже этим летом и не на одну ночь, а на несколько дней.

— Здесь есть, чем заняться. Можно развлечься на свежем воздухе, пожарить шашлык, попариться в бане, поплавать в бассейне и сходить на массаж. Мы получили намного больше, чем ожидали. Теперь точно знаем, куда возвращаться, - говорит Дмитрий.

Казань, которую стоит открыть по-новому

Алия и Максим, Дмитрий и Елена доказали, что знакомиться с Казанью можно по-разному. Если вы уже прогулялись по улице Баумана, сделали сотню селфи в Кремле и знаете меню любимых кафе наизусть, возможно, настало время сменить формат отдыха.

Решение остановиться в банном комплексе «Sultan House» может превратить уикенд в уникальное путешествие, наполненное новыми впечатлениями, комфортом и удовольствием от настоящего отдыха.

Возможно, именно такой нестандартный подход откроет вам Казань заново и заставит влюбиться в неё ещё сильнее.