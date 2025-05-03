Беременная помощница Галустяна рассказала о причастности к его разводу
Развод Михаила Галустяна, который спустя 18 лет брака объявил о расставании с супругой, вызвал широкий общественный резонанс. Теперь вокруг этой истории появляется всё больше неоднозначных подробностей.
Неожиданно в центре внимания оказалась визажистка шоумена по имени Милена. Она часто сопровождала Галустяна в поездках, появлялась с ним на фото и в соцсетях. Однако подозрения усилились после того, как девушка неожиданно сообщила о своей беременности, при этом отказавшись назвать отца ребёнка.
На фоне слухов Милена публично выразила недоумение:
«Объясните мне, что происходит? Почему изо всех щелей начали орать, что я беременна от Галустяна?» — написала она подписчикам, не подтвердив и не опровергнув догадки.
В интервью СтарХиту Милена подчеркнула:
«Я не имею никакого отношения к его разводу и не понимаю, кому выгодны эти сплетни».
Пока ни одна из сторон не раскрывает дополнительных деталей, но общественность продолжает обсуждать возможные связи между беременностью визажистки и личной жизнью артиста.
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