Беременная помощница Галустяна рассказала о причастности к его разводу

Развод Михаила Галустяна, который спустя 18 лет брака объявил о расставании с супругой, вызвал широкий общественный резонанс. Теперь вокруг этой истории появляется всё больше неоднозначных подробностей.

Неожиданно в центре внимания оказалась визажистка шоумена по имени Милена. Она часто сопровождала Галустяна в поездках, появлялась с ним на фото и в соцсетях. Однако подозрения усилились после того, как девушка неожиданно сообщила о своей беременности, при этом отказавшись назвать отца ребёнка.

На фоне слухов Милена публично выразила недоумение:

«Объясните мне, что происходит? Почему изо всех щелей начали орать, что я беременна от Галустяна?» — написала она подписчикам, не подтвердив и не опровергнув догадки.

В интервью СтарХиту Милена подчеркнула:

«Я не имею никакого отношения к его разводу и не понимаю, кому выгодны эти сплетни».

Пока ни одна из сторон не раскрывает дополнительных деталей, но общественность продолжает обсуждать возможные связи между беременностью визажистки и личной жизнью артиста.